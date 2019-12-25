Работы по восстановлению инструмента завершатся в 2024 году.

В Париже началась реставрация органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщили журналисты местной радиостанции Europe 1. С понедельника 3 августа специалисты начнут реставрировать большой орган собора Парижской богоматери и проводить его очистку. Объект пострадал в пожаре около года назад.

Избежавший огня, но намоченный водой и покрытый свинцовой пылью…, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен сообщение Europe 1

Французские эксперты рассказали, что завершение реставрации парижского органа планируется на апрель 2024 года. Журналисты напомнили, что данный музыкальный инструмент был "голосом собора" с 1733 года. Он состоит из восьми тысяч труб, которые разделены на 115 регистров.

В апреле 2019 года в Париже произошел крупнейший в истории пожар на территории собора Парижской богоматери. Обрушился шпиль собора, пострадала несущая конструкция. Удалось спасти главные произведения искусства и реликвии. Президент страны Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет.

Greenpeace развернул на кране у Нотр-Дам баннер с призывом решить проблемы экологии.