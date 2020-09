Пять американских банков в обход санкций продолжали получать прибыль от компаний и физлиц.

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США, которые получали от них прибыль на протяжении последних пяти лет, несмотря на санкции. Речь идёт о банках JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon.

Информация об этом была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей. Оказалось, что пять американских банков в обход санкций продолжали получать прибыль от компаний и физических лиц, которым были запрещены финансовые операции в США. Среди них были и граждане России — например, жена бывшего замглавы "Военторга" Леонида Тейфа Татьяна. Американские спецслужбы считают странными переводы на её счёт.

