Опубликован полный трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" про Джесси Пинкмана

Сюжет фильма развернется сразу после событий популярного сериала, и расскажет о судьбе Джесси Пинкмана после финала истории.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый полноценный трейлер продолжения сериала "Во все тяжкие" под название "Эль Камино: Во все тяжкие" с Аароном Полом в главной роли. Премьера ленты запланирована на 11 октября 2011 года.

Сюжет фильма развернется сразу после событий популярного сериала, и расскажет о судьбе Джесси Пинкмана после финала истории. Судя по трейлеру израненный главный герой вынужден скрываться от полиции и недоброжелателей. В самом начале он приходит в дом своих знакомых, после чего пытается окончательно разорваться связи с прошлым. Однако это не так просто.

Автором "Эль Камино" выступил создатель "Во все тяжкие" Винс Гиллиган. Сериал выходил на экраны с 2008 по 2013 года. Сюжет проекта рассказывал историю школьного учителя по химии, у которого врачи обнаружили рак. Чтобы заработать денег для своей семьи мужчина принимает решение начать производить метамфетамин. Сериал был тепло принят критиками и получил массу наград, включая "Эмми" за лучший драматический сериал.

До этого Netflix выпустил два тизера "Эль Комино: Во все тяжкие":

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Видео: Netflix