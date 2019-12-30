Опубликован трейлер сериала "Лига Октября"

Поклонники сравнили сериал со "Сверхъестественным".

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер своего нового сериала ужасов "Лига Октября" (October Faction - в оргин.). Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету проекта, семья Алленов возвращается в родной город и узнает, что он наполнен всякими монстрами. Главы семейства оказываются охотниками за всякой нечестью, и они вместе с детьми вступают в схватку с недрожелюбными обитателями города.

Первые серии выйдут на Netflix 23 января 2020 года.

Видео: YouTube / Netflix