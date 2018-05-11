Опрос: отношение жителей Выборга к ремонту домов-памятников

Канал Piter.TV пообщался и жителями Выборга и гостями города.

В исторической части Выборга продолжаются масштабные работы по реставрации и ремонту домов-памятников. Ранее Piter.TV писал, что в столице Выборгского района прямо сейчас ремонтируют 13 объектов, имеющих статус архитектурного и исторического достояния. Это стало возможно благодаря совместному проекту Комитета по культуре и Жилищного комитета. Уникальные объекты в приоритетном порядке включили в программу капитального ремонта по региону. Помимо восстановления фасадов, подвалов и чердаков, их ждут также элементы реставрационных работ.

Масштаб проекта вызвал живую реакцию в социальных сетях. Жители Выборга и гости города говорят о перспективах ремонта, обсуждают безопасность на стройках и влияние работ на транспортную инфраструктуру. Канал Piter.TV поговорил с людьми в эпицентре "тотального ремонта" - на Красной площади. Мы убедились, что большинство горожан позитивно относятся к происходящему. Здесь давно ждали реставрации фасадов исторических зданий, так что люди даже готовы терпеть шум инструментов и вид строительных лесов - ведь результат должен оправдать ожидания населения.

Полная версия опроса - в видеоматериале Piter.TV! Смотрите, обсуждайте, приезжайте в Выборгский район Ленинградской области - здесь есть на что посмотреть и в дни глобального ремонта.

Видео: Piter.TV

Стас Бутенко, Глеб Лялин