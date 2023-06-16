Определены действия при износе оборудования сотрудника при надомной работе

В Трудовом кодексе объяснили права и обязанности работодателя и его сотрудника-надомника.

Работодатель должен компенсировать износ оборудования сотруднику, который по трудовому договору выполняет работу на дому, используя собственные инструменты. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Трудовой кодекс страны. В тексте закона говорится о том, что надомниками считаются лица, заключившие договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых таким работником за свой счет.

...В случае использования надомником своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация за их износ. текст статьи в ТК РФ

"В профильном кодексе указано, что работодатель выплачивает компенсацию и возмещает иные расходы, связанные с выполнением работ на дому, в порядке, определенном трудовым соглашением. Дополнительно между сторонами должны определяться порядок и сроки обеспечения таких работников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную продукцию, возмещения стоимости необходимых материалов, принадлежащих надомникам, а также порядок и сроки вывоза готовой продукции из помещения.

