По автобусному маршруту №74 проехали 4,4 млн пассажиров

Всего по маршруту курсируют 35 автобусов.

В первой половине 2019 года маршрут автобуса №74 стал самым популярным в Петербурге. По нему проехали 4,4 млн пассажиров. Об этом во вторник, 30 июля сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Данный 21-километровый маршрут проложен от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской культуры. По нему ходят 35 автобусов.

Из-за такой популярности в автобусах №74 решили установить аудиогид "Культурный маршрут". Он будет доступен на русском и английском языках, а воспользоваться им можно будет с помощью смартфона.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в петербургском метро появились поручни из женских волос.

Фото: Pixabay