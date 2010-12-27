В петербургском метро появились поручни из женских волос

Таким образом автор изобразил метафору насилия.

Активисты повесили косы из женских волос вместо поручней в петербургском метро. Современный деятель искусства Otto Maks поделился снимками на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что женские волосы вместо поручней - это метафора насилия, драки. Каждый пассажир может при желании почувствовать себя в роли нападающего.

"Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними, что угодно!", - написал он.

Также автор сделал отсылку к проблеме домашнего насилия и призвал неравнодушных людей добиваться принятия соответствующего закона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителя Петербурга арестовали за демонстрацию нацистских татуировок.

Фото: Otto Maks / Instagram