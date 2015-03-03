Петербургского оперного певца встретили овациями в Токио

Фестиваль российской культуры в Японии стартовал в апреле с концерта солистов Санкт-Петербургского Дома музыки.

В Японии зрители восторженно приняли "Русский вальс" на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, исполненный оперным певцом из Петербурга Михаилом Гавриловым на концерте, посвящённом 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии.

Как пишет "Петербургский дневник", концерт прошёл в зале Oji Hall в районе Гиндза, открывшись выступлением японской певицы-сопрано Миэко Сато, которая представила романсы на стихи Пушкина, Алексея Толстого, Аполлона Майкова, а также произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.Завершил вечер Михаил Гаврилов, исполнив ряд романсов на стихи Пушкина, Майкова и Толстого под аккомпанемент произведений Чайковского и Римского-Корсакова.

Фестиваль российской культуры стартовал в апреле с концерта солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. Мероприятие проводится в Японии начиная с 2006 года. За это время он охватил все 47 префектур страны, собрав более 11 тысяч российских исполнителей. По оценкам Министерства иностранных дел Японии, общая аудитория фестиваля за всё время его существования составила более 23 миллионов зрителей.