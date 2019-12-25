Оперетта "Принцесса цирка"

Оперетту представят 10 мая в Театре музыкальной комедии. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Все действия спектакля произойдут в 1912 году в Петербурге. На представлении загадочного артиста в маске, который исполняет смертельный номер в цирке, появляется богатая вдова Феодора Палинская. Чтобы сохранить наследство, героиня должна в течение шести недель после смерти мужа выйти замуж за соотечественника. Иначе состояние перейдет родственникам бывшего супруга за границей.

Среди претендентов на руку и состояние – князь Сергей Николаевич, но ему Феодора отказала. Назло князь решает посрамить княгиню, подстроив брак с циркачом. Его выдают за русского принца. Под маской скрывается потомственный дворянин и русский офицер.

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии