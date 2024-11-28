Оперетта "Баронесса Лили"

Оперетту представят 31 августа в Театре музыкальной комедии. Стартует постановка в 14:00. Возрастное ограничение: 18+.

Автором оперетты является венгерский композитор Ене Хуска. По сюжету после смерти разорившегося отца сын граф Ласло, начинающий драматург, продает фамильный замок. Реликвию покупает барон Маломсеги, который хочет выдать замуж дочь Лили за графа. Случайно он принимает Ласло за камердинера, а тот в дальнейшем "подыгрывает" ему, выполняя все приказания.

Сначала Ласло воспринимает ситуацию как сюжет для новой оперетты, но влюбляется в Лили. Девушка подружилась с "камердинером" и доверила свою тайну.

Фото: pxhere