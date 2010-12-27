Оператор "Отряда самоубийц" снимет в Петербурге фильм о жизни в общаге

Лента будет называться "Тенерифе".

В Петербурге стартовали съемки фильма по роману Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Об этом рассказал ТАСС сам писатель.

Лента будет называться "Тенерифе". По сюжету один из героев умирает в студенческом общежитии. После этого зрителей возвращают на несколько дней в прошлое, чтобы разобраться, что предшествовало этому трагическому событию.

Режиссером фильма "Тенерифе" стал Роман Васьянов. Он был оператором таких известных картин, как "Отряд самоубийц", "Ярость", "Яркость", "Тройная граница" и других.

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