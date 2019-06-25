"Мстители: Финал" снова покажут в российских кинотеатрах

Показы пройдут с 27 по 30 июня.

Фильм "Мстители: Финал" покажут в российских кинотеатрах с дополнительными сценами. Информацию о повторном прокате сообщило российское отделение Disney.

Показы пройдут с 27 по 30 июня в кинотеатрах формата IMAX. Зрителям покажут обращение режиссеров фильма – братьев Руссо, вырезанную сцену, а также эксклюзивное видео из фильма "Человек-Паук: Вдали от дома".

Напомним, что о дополнительных показах "Мстителей" ранее объявил глава студии Mervel Кефин Файги.

Видео: трейлер "Мстители: Финал