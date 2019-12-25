Оперативники Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в краже двух телефонов

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан.

Накануне, 28 октября, около 18:30 в полицию обратилась 36-летняя петербурженка, которая заявила, что двадцать минут назад у дома №76 по улице Салова неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, ее 18-летнему сыну. Злоумышленник похитил мобильный телефон "Хонор-20" и часы "Касио", а затем скрылся. Материальный ущерб составил 28 тысяч рублей. По информации ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

В тот же вечер в полицию обратился 18-летний петербуржец, заявивший, что около 17.45 у дома №15 по улице Фучика, неизвестный злоумышленник, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитил его "Айфон 7", стоимостью 10 тысяч рублей, и скрылся с места происшествия.

В семь часов вечера у дома №3 по улице Фучика по "горячим следам" по подозрению в совершении указанных преступлений задержан ранее неоднократно судимый 23-летний парень. Похищенные телефоны и часы были при нем. В мусорном контейнере у дома№4 по улице Фучика полицейские обнаружили орудие преступления " пневматический пистолет, а также черную куртку, в которой злоумышленник нападал на прохожих. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, Piter.tv