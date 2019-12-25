Опера "Лолита"

Опера Родиона Щедрина.

В Мариинском театре покажут оперу "Лолита" Родиона Щедрина. Сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Гумберт Гумберт, тридцатисемилетний европейский интеллектуал и литературовед, испытывает влечение к девочкам. Снимая жилье в маленьком американском городке, он знакомится с дочерью своей хозяйки Шарлотты Гейз, двенадцатилетней Долорес – Лолитой. Сильнейшая страсть к девочке-подростку завладевает им.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Мариинский театр