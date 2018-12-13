В Михайловском театре состоится показ оперы "Евгений Онегин".

В Санкт-Петербурге состоится опера "Евгений Онегин" в Михайловском театре. Первая опера в постановке Жолдака вызвала бурю самых противоречивых эмоций.

Свой спектакль режиссёр назвал "тестом культурному Петербургу". По его словам, в России на него смотрят как на эпатажного авангардиста, в то время как европейцы уже давно считают его постановки классикой. Спектакль награждён тремя "Золотыми масками" — как лучшая оперная постановка, лучшая режиссёрская работа в опере и лучшая работа художника по свету.

Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с двумя антрактами.