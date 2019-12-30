Опасный таксист в Петербурге: обокрал пассажирку и требовал интима

Правоохранители Кировского района Петербурга разыскивают мужчину.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 января молодая девушка села в такси, по дороге она заснула.

Очнувшись, она обнаружила, что её привезли не по указанному адресу - к Охтинской аллее, а на проспект Стачек.

Водитель потребовал оплатить проезд. Девушка ответила, что поездку уже оплатила её подруга.

Тогда мужчина пытался склонить девушку к действиям сексуального характера, а также отобрал рюкзак. После отказа таксист решил вернуть девушке рюкзак и выпустить из машины. Однако мобильный телефон и четыре банковских карты пропали.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay