Болельщики "Зенита" напугали жителей набережной Макарова, устроив салют 27 января

Огненные залпы посыпались во дворы и едва не подожгли машины.

Стало известно, кто может быть виновником опасного салюта, напугавшего жителей набережной Макарова 27 января. Оказалось, что несколько залпов в небо запустили болельщики "Зенита" возле стадиона "Петровский". Об этом пишет "Фонтанка".

Болельщики принимали участие в акции "Свеча памяти", организованной региональным отделением "Дети войны" в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В завершении прогремел выстрел из орудия, которое специально подвезли к стадиону "Петровский". Заряд был холостым.

Несмотря на то, что мероприятие было согласовано с властями города, а именно с Комитетом по культуре и Комитетом по спорту, речь о фейерверке не шла. Жители набережной Макарова, которая находится через реку от стадиона, оказались очень напуганы. Вечером 27 января им пришлось спасать свои дворы от падающих снопов огня после залпов, едва не загорелось несколько машин.

Глава регионального отделения организации "Дети войны" Виктор Беляков извинился перед петербуржцами за доставленные неудобства.

Ранее мы писали, что в сквере имени Ольги Берггольц зажгли "Свечу памяти".

Видео: YouTube / juryvs