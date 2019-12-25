На "Госуслугах" запущен сервис для блокадников

На сегодняшний день в городе живут около 44 тысяч человек, официально признанных жителями блокадного Ленинграда и получивших соответствующий знак отличия.

В Петербурге разработан и представлен новый раздел на городском портале госуслуг под названием "Льготы для жителей блокадного Ленинграда". В данном сервисе собраны актуальные сведения о мерах государственной помощи, предоставляемых федеральным центром и местными властями жителям блокадного Ленинграда, сообщает комитет по информатизации и связи.

Все данные организованы по нескольким важным категориям: медицинская помощь, социальная активность, жилищно-коммунальное обслуживание, порядок оформления документов, транспортные привилегии и финансовая поддержка. Пользователь легко найдет нужную информацию и сможет подать заявление на услугу удаленно, перейдя по специальным ссылкам раздела.

Здесь же публикуется календарь мероприятий, организуемых городом в рамках празднования Дня Победы.

Разработка данного сервиса велась с учётом потребностей самих блокадников и членов их семей, были учтены рекомендации, полученные из обращений граждан в МФЦ и органы исполнительной власти.

На сегодняшний день в городе живут около 44 тысяч человек, официально признанных жителями блокадного Ленинграда и получивших соответствующий знак отличия.

Ранее мы сообщили о том, что церемония передачи медали "Золотая Звезда" прошла в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Фото: портал госуслуг Санкт-Петербурга