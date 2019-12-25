Опасения по поводу побочных эффектов препаратов от СДВ на сердце не подтвердились

Новое исследование, проведённое в Университете Саутгемптона, показало, что препараты от СДВГ в целом незначительно влияют на кровяное давление и частоту сердечных сокращений после нескольких недель или месяцев приёма.

Высказывались опасения по поводу побочных эффектов препаратов от СДВГ, но новые результаты в сочетании с другими исследованиями позволяют предположить, что польза от приёма этих препаратов перевешивает риски, хотя и подчёркивает необходимость тщательного наблюдения. В научном исследовании, опубликованном в The Lancet Psychiatry, был проведён самый масштабный и всесторонний анализ влияния препаратов от СДВГ на сердечно-сосудистую систему на основе результатов рандомизированных контролируемых исследований — наиболее строгого типа клинических исследований для оценки воздействия лекарств.

Профессор Самуэле Кортезе, старший автор исследования из Саутгемптонского университета, уточнил, что когда речь идёт о приёме любых лекарств, риски и пользу всегда следует оценивать вместе. Специалисты в своей работе обнаружили, что у большинства детей, принимающих лекарства от СДВГ, в целом незначительно повышается кровяное давление и пульс.

Другие исследования показывают явные преимущества в плане снижения риска смертности и улучшения академических показателей, а также небольшой повышенный риск гипертонии, но не других сердечно-сосудистых заболеваний. В целом соотношение риска и пользы обнадеживает людей, принимающих препараты от СДВГ. Самуэле Кортезе, профессор

По оценкам, синдромом дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) страдают около четырех процентов детей в Великобритании. Из них около 45 процентов лечатся медикаментозно. Международная группа исследователей проанализировала данные 102 рандомизированных контролируемых исследований, в которых приняли участие в общей сложности 22 702 участника с СДВГ. Они использовали передовой статистический подход — сетевой мета-анализ, — который позволил им сравнить эффекты нескольких лекарств, даже если лекарства не сравнивались напрямую в испытаниях, включенных в анализ.

Они обнаружили, что все препараты от СДВГ в целом незначительно влияют на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и параметры ЭКГ. За исключением гуанфацина (который снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений), другие препараты приводят к увеличению значений этих параметров. Не было обнаружено существенных различий между стимуляторами (включая метилфенидат и амфетамин) и нестимуляторами (атомоксетином и вилоксазином) в отношении их влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Наши результаты должны лечь в основу будущих клинических рекомендаций, подчёркивающих необходимость систематического мониторинга артериального давления и частоты сердечных сокращений как при приёме стимуляторов, так и без них. Это особенно актуально для практикующих врачей, которые могут считать, что только стимуляторы оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. доктор Луис Фархат из Университета в Сан-Паулу, Бразилия, первый автор

Исследователи говорят, что людям с уже имеющимися заболеваниями сердца следует обсудить побочные эффекты препаратов от СДВГ со специалистом-кардиологом перед началом лечения. Соавтор исследования, профессор Алексис Реве из Университета Тулузы во Франции заметил, что выводы исследования, основанные на результатах рандомизированных контролируемых работ, которые, как правило, имеют короткую продолжительность из-за этических проблем, должны быть дополнены результатами реальных долгосрочных исследований. В будущем группа изучит, могут ли некоторые группы быть более уязвимыми к побочным эффектам со стороны сердечно-сосудистой системы, чем другие.

Хотя в настоящее время невозможно выявить людей с повышенным риском, мы надеемся, что усилия, основанные на подходах прецизионной медицины, в будущем позволят получить важные сведения. Самуэле Кортезе, профессор

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