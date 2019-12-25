Онкоцентр имени Напалкова: успешное спасение пациентов с раком легкого на последней стадии благодаря новым методам лечения

Успешное спасение пациентов от рака легкого на последней стадии стало возможным благодаря передовым методам лечения, используемым в Онкоцентре имени Напалкова.

В преддверии всемирного дня борьбы с раком, врачи стационара провели День открытых дверей, чтобы рассказать об инновационных подходах, которые позволяют добиваться впечатляющих результатов в борьбе с этим недугом. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Центр ядерной медицины в Песочном открылся в 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и уже сумел заслужить признание и доверие пациентов. Медики отмечают, что за последние 10 лет статистика заболеваемости раком легких ухудшилась на 20%, и поэтому важность такого центра становится тем более очевидной.

Один из пациентов, Владимир Торорощенко, делится своей невероятной историей и долгожданной победой над опасным заболеванием. У Владимира был диагностирован мелкоклеточный рак легких на последней стадии. Его состояние было крайне тяжелым, и он столкнулся со страхом и неприятными последствиями курсов лучевой, химио- и иммуннотерапии. Однако сегодня он находится в ремиссии и благодарен врачам за спасение жизни.

Последнюю сигарету выкурил, как зашёл в больницу. Нет тяги к курению Владимир Торорощенко, пациент онкоцентра

Медики Онкоцентра имени Напалкова делают все возможное, чтобы победить рак легких и помочь пациентам вернуться к полноценной жизни. Это важное достижение в области онкологии, и они намерены продолжать совершенствовать методы лечения, чтобы бороться с этим тяжелым заболеванием все эффективнее.

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Фото: Piter.TV