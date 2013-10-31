Олигарх Михаил Караулов закрывает "Серебряный дождь - Великий Новгород" и "Пароход.онлайн"

Без работы могут остаться около десятка сотрудников средств массовой информации.

На медиарынке Северо-Запада новая волна сокращений. В Великом Новгороде бизнесмен и политик Михаил Караулов ликвидирует подконтрольные ему СМИ - радио "Серебряный дождь" и портал "Пароход.онлайн". Об этом сообщает Delovoe.TV. По прогнозам издания, без работы могут остаться от 7 до 12 человек. В их числе - звукооператоры, журналисты и специалисты отдела рекламы. Инсайдеры связывают произошедшее с отказом Михаила Караулова от политических амбиций, в том числе, от участия в выборах депутата Государственной Думы РФ от Новгородской области.

"Дождь" и "Пароход" решено закрыть. Об этом заявил учредитель парохода Юрий Бочаров.В настоящее время в редакции проводится опись имущества. Ей руководит депутат думы Великого Новгорода Владимир Исаков. При этом он звонит по телефону и говорит, что надо действовать жестко. Сотрудникам предлагают писать заявления по собственному желанию. Delovoe.TV

Сотрудники обеих редакций узнали о предстоящей ликвидации СМИ утром 15 февраля: заранее о происходящем их никто не предупредил. По словам источников Delovoe.TV, сначала журналистам и их коллегам предложили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Когда они не согласились с таким вариантом развития событий, было озвучено альтернативное предложение. Всех сотрудников автоматически перевели в PR-отдел компании "Деловой партнер" (принадлежит Михаилу Караулову). Часть журналистов восприняла произошедшее как формальное соблюдение трудового законодательства. Им так и не объяснили, чем будут заниматься команда из десяти человек в PR-отделе строительной фирмы. Удивила всех и личность начальника свежесформированного подразделения - им стал специалист службы безопасности по имени Фархад.

В общем, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, предложили другие вакантные должности, хотя утром было заявлено, что все должны написать заявления по собственному желанию. Не предложили, а сказали, что переведут автоматически. Начальником этого отдела формально назначили мужчину из отдела безопасности. Скорее всего, большинству все-таки придется уволиться по собственному желанию. источник Delovoe.TV

Участники процесса, близкие к "Деловому партнеру" и Михаилу Караулову также сообщили СМИ, что на предприятии ходят разговоры о сокращении 43% сотрудников строительной компании. Якобы ликвидация PR-отдела организации (им неформально считались редакции "Пароход" и "Серебряный дождь") стало лишь "первой ласточкой" этой кампании. Однако эта информация пока что не нашла официального подтверждения - Михаил Караулов не ответил на звонок журналистов, сославшись на занятость.

Отметим, что в 2018 году площадки "Серебряного дождя" и "Парохода" стали плацдармом для проведения предвыборной кампании "команды Михаила Караулова" на выборах в гордуму Великого Новгорода. С помощью СМИ олигарх смог провести в парламент 5 приближенных депутатов. Среди них был и Юрий Бочаров, учредитель "Пароход.онлайн". Ожидалось, что в 2019 году Михаил Караулов примет участие в борьбе за место депутата Госдумы от Новгородской области. На Delovoe.TV связали закрытие СМИ с отсутствием депутатских амбиций у предпринимателя.

Фото: Пароход.онлайн