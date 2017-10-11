"Важен НЕкаждый": как Михаил Караулов сотоварищи потопили свой "Пароход"

Детали разгона редакций двух СМИ в Великом Новгороде от участника событий.

В позапрошлом году новгородский коммерсант и депутат областной думы Михаил Караулов обзавёлся собственными медиа-ресурсами и с их помощью начал активную имиджевую кампанию. Политик под камеры встречался с погорельцами, многодетными семьями, жителями отдалённых сёл и подопечными соцучреждений. Некоторым помогал материально. Потом катался с ними на теплоходе по реке Волхов. Всё это упаковывалось в обёртку "Важен каждый" и выкладывалось на карауловском ресурсе "Пароход Онлайн". Параллельно на нём выходили и информационные материалы, не имеющие отношения к пиару владельца.

Большинство наблюдающих за новгородским медиа-полем было убеждено, что ресурс создан под губернаторскую кампанию Караулова. Однако он остался за её бортом. Казалось, что сайт больше не нужен. Но владелец строительного холдинга "Деловой партнёр" решил провести целую группу своих выдвиженцев в городскую думу. Сотрудников сайта снова нагрузили задачами по созданию положительного имиджа восьмерых подшефных бизнесмена. До официального старта предвыборной гонки их показывали в сюжетах о проблемах ЖКХ, после – стали невзначай помещать фото с карауловскими кандидатами в репортажи о городских акциях, посвящённых официальным праздникам. Для супруги Михаила Караулова был создан специальный проект – имидж-студия "Академия". Задумана она была как некое подобие реалити-шоу, правда, без присущей такого рода проектам скандальности. В результате, всё вылилось в унылую тягомотину о встречах страшеклассниц с визажистами и психологами. До конца досмотреть это мог разве что сам режиссёр и участники. Но, несмотря на это, пятеро из восьми представителей бизнес-империи Караулова получили депутатские мандаты.

После выборов пропорция между самостоятельными темами журналистов на "Пароходе" и материалами о величии владельца и его приближённых значительно изменилась. Последних стало меньше. И казалось, что ресурс, созданный под выборы, действительно станет брендом как СМИ. Но 15 февраля учредитель издания Юрий Бочаров на встрече с его сотрудниками объявил о закрытии. "Деятельность СМИ мы прекращаем", – дословная цитата юриста Караулова и депутата городской думы. Вместе с "Пароходом" ликвидировать решили и новгородский филиал радио "Серебряный дождь".

Потом, правда, в группе "корабля", ставшего призраком, появилась запись о том, что "всё будет хорошо", а на одном из телеграм-каналов написали, что редакция ищет новых сотрудников. Не находясь больше внутри, оценивать правдивость этого сложно. Но объявление о закрытии – свершившийся факт, зафиксированный на аудиозаписи.

Разгон редакции СМИ в цивилизованном обществе – событие из ряда вон. В Новгородской области такое происходит второй раз за последние три года. И как человек из старой редакции "Ваших новостей" могу сказать, что на этот раз дно оказалось пробито. В обоих случаях всё происходило внезапно, но в отличие от "ВН-2017" атаке на "Пароход" предшествовали долгие кулуарные интриги. Высшей их точкой стала закрытая встреча, на которую за день до изгнания неугодных с "борта судна", пригласили четверых сотрудников редакции.

"Деловой партнёр" на ней представляли сам Михаил Караулов, директор по развитию компании Василий Жуков и специалист отдела маркетинговых коммуникаций Наталья Вахромеева. Последние двое отвечают за пиар бизнес-монстра и являются лоббистами концепции "Экосистема "Счастье" внутри него. Лента новостей "Парохода" с новостями о происшествиях и криминале, без которых вообще сложно представить работу нормального информационного издания, в неё не укладывалась никак, а потому со стороны маркетологов предприятия неоднократно подвергалась критике. Забегая вперёд, стоит сказать, что своего они добились – после увольнения редакции жизнь на ленте пытаются имитировать за счёт релизов о финале Кубка России по фигурному катанию и эзотерике. Новостей как таковых нет, зато никакой "чернухи".

На закрытой встрече двух журналистов и оператора с видеомонтажёром предупредили о том, что произойдёт на следующий день, и предложили продолжить сотрудничество. Михаил Караулов также был "готов ответить на любые вопросы", но на первый же – о причинах увольнения одного из журналистов – отвечать отказался и покинул встречу.

Вечером сотрудники коллектива встретились на работе и уже все узнали о том, что утром в пятницу им будет объявлено об увольнении. Редакция пыталась решить, как действовать в сложившейся ситуации. Не хотелось бы погружаться в шпиономанию, но некоторые из моих бывших коллег убеждены, что разговоры в офисе "Серебряного дождя" и "Парохода" прослушивались и прослушиваются до сих пор.

Ожидалось, что объявить о сокращении сотрудников в пятницу в девять утра отправят уже упомянутого Василия Жукова. Коллектив редакции договорился добиваться встречи с самим Михаилом Карауловым и увольнения по сокращению. Но Жукова так и не дождались. Первым гостем в редакции оказался городской депутат, ветеран спецназа Владимир Исаков. В офис он зашёл со словами: "Действовать нужно жёстко", – адресованными по телефону, судя по всему, своему "шефу". До этого он на входе столкнулся с главным редактором "Парохода" Екатериной Гончаровой. Судя по всему, общение не удалось, и Исаков, направленный руководить описью имущества редакции, по-военному принял решение запросить санкции командующего на дальнейшие действия.

Следом на пороге появились специалист по автоматизированным системам обработки информации Юрий Орлов и представитель финансово-экономического отдела Любовь Сидорова. На последнюю возложили неприятную миссию – сообщить увольняемым об их участи. Орлов же отключил интернет, "чтобы сотрудники не сделали ещё хуже". Нелепость действий специалиста по автоматизированным системам в том, что доступ к сайту у редакции сохранялся всю пятницу. Наш главред попыталась уговорить Орлова включить сеть, чтобы лента новостей продолжила работу. Но тот, хлопая ресницами с частотой более 200 раз в минуту, заявил, что ему "требуется разрешение хозяина".

Сидорова же озвучила пять фамилий сотрудников, которые сохраняют работу. Помимо участников встречи днём ранее в их числе оказалась и заведующая центром "Smart" Анастасия Титова. Ранее она некоторое время исполняла роль главного редактора "Пароход Онлайн", но из-за ряда серьёзных конфликтов с редакцией была удалена от работы в корпоративных СМИ (причиной их было, мягко говоря, невысокое мнение большинства коллег о профессиональном уровне Анастасии, ранее уволенной с областного ТВ). Позднее стало ясно, что она вместе со съёмочной группой – оператором и монтажёром – должна будет заняться созданием роликов про "Деловой партнёр". Остальным было объявлено, что они напишут заявления "по собственному желанию". Ответное требование увольнять всех по сокращению с выплатой окладов за два месяца ввело Любовь Викторовну в ступор. Она объявила, что с двух часов с каждым в индивидуальном порядке будет встречаться Караулов. Впрочем, и здесь отклика Сидорова не встретила: сотрудники редакции отказались встречаться с владельцем СМИ тет-а-тет. Тогда всех попросили подъехать в офис строительной фирмы после обеда.

За это время юрслужба "Делового партнёра" успела придумать гениальную схему, которая вынудила всех, кого хотели уволить, написать заявления по собственному желанию. Упомянутый ранее Юрий Бочаров объявил о закрытии медиа-ресурсов и переводе всех сотрудников PR-отдела в здание на Сырковском шоссе, где работают инженеры компании по технике безопасности. При этом в качестве нового начальника журналистам, звукорежиссёру, специалистам по рекламе и SMM представили сотрудника службы безопасности Фархата Оразбекова. На вопрос об опыте в организации работы пиар-службы руководитель ответил: "Вы меня всему научите".

Представитель финансово-экономического отдела Любовь Сидорова назвала такой исход благоприятным для сотрудников. Одна из журналисток поинтересовалась: "Почему варианта с сохранением рабочих мест не было утром, когда ото всех требовали уволиться по собственному желанию?".

– Так вы же сказали, что вам детей кормить надо, – будто не понимая цинизма своих слов, проговорила Сидорова.

– Так это милосердие… – только и оставалось развести руками журналистке.

Причиной закрытия Бочаров назвал убыточность СМИ и низкую просматриваемость. Ранее статистический анализ провёл специалист по автоматизированным системам обработки информации Юрий Орлов. Анализируя данные "Яндекс.Метрики", он сделал вывод о среднесуточном количестве просмотров в полторы тысячи. Для получения такого результата нужно быть специалистом с очень большой буквы, потому что суммируя статистику переходов по ссылкам parohod.online и parohodonline.ru, дублирующим друг друга, только в пятницу, когда лента была парализована, просмотров было около восьми тысяч, визитов около пяти тысяч, уникальных посетителей – 4 487 (скрин "Метрики" прилагается). Впрочем, кудеснику автоматизированных систем виднее. Тем более, что после разгона редакции популярность ресурса мгновенно упала до цифр, которыми спекулировал Орлов.

В результате 10 человек уволились по соглашению сторон. Двое сохранили свои места. Надолго ли?

Всего, по слухам внутри компании, собирающийся в Госдуму бизнесмен и политик Михаил Караулов собирается сократить до 43% сотрудников. Поговаривают, что "хозяин", как его привыкли величать в офисе "Делового партнёра", привык увольнять людей "одним днём", как это и произошло с "Пароходом".

А в нём теперь главные на мостике – Титова, Вахромеева и Жуков. По сообщениям интересовавшихся судьбой "Парохода" читателей, они собираются нанять небольшую команду журналистов и изменить редакционную политику.

Процесс начали с замены обложки в группе в соцсети. Целый день на ней красовалось "Пароход плывёт". Потом, смекнув, что плавает что-то другое, надпись скорректировали на "Пароход идёт". Куда именно, пока непонятно, но судя по результативности работы после разгона старой редакции, идёт он ко дну.

Автор: Александр Кобяков