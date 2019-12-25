Причина в нехватке денежных средств.

Радиостанция "Серебряный дождь" может прекратить вещание. Об этом рассказал в эфире рассказал её основатель Дмитрий Савицкий.

Причина в нехватке денежных средств. По словам Савицкого, на третье июня и радиостанции закончились средства к существованию — работа радиостанции всегда велась только за счёт рекламы. Ежемесячно для организации вещания нужно около 15 миллионов рублей — тогда как в мае компания заработала на рекламе 600 тысяч рублей.

Савицкий рассказал, что планирует оптимизировать все возможные расходы, чтобы радиостанция смогла "дотянуть до осени и дождаться восстановления рекламного рынка". Он отметил, что 4 июля — день 25-летия СД в эфире. Савицкий не исключает варианта, что после этой даты бренд и основная часть коллектива прекратят свою работу, а станция перейдёт на музыкальный формат.

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