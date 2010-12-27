У Ольги Бузовой появится свой товарный знак

Товарный знак Бузовой нарисован то ли в форме розового сердца, то ли английской буквы В под наклоном.

Компания "Арчер Мьюзик продакшнс", которая продюсирует Ольгу Бузову, подала заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщают "Народные новости".

Товарный знак известной певицы и телеведущей нарисован в форме то ли розового сердца, то ли английской буквы В под наклоном.

На странице Бузовой в Instagram можно заметить, что Ольга часто фотографируется, сложив ладони сердечком. Руководитель команды Ольги Бузовой Арам Арчер отмечает, что "это ее логотип".

Также компания зарегистрировала товарные знаки "Бузова" и "Ольга Бузова". Сообщается, что у них будет широкая область применения — от бытовой техники до агентств по взысканию долгов.

Напомним Ольга Бузова недавно заявила о своих грандиозных бизнес-планах, отметив, что "мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен".

Ранее мы писали, что Бузова собирается искать жениха в женской версии шоу "Холостяк".

Фото: ВКонтакте