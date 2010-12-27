Бузова будет искать жениха в женской версии шоу "Холостяк"

Недавно стало известно, что Ольга Бузова станет героиней нового романтического телепроекта, похожего на женскую версию "Холостяка". Об этом сообщает издание Ruposters.ru. Победитель шоу сделает ей предложение руки и сердца.
В начале недели на телеканале ТНТ официально объявили о начале кастинга в шоу. На сайте канала разместили анкеты для участников будущего проекта. Бороться за сердце телеведущей будут холостяки в возрасте от 18 до 40 лет. Те, кому посчастливится пройти отбор, отправятся в путешествие вместе с Бузовой. Съемки проекта пройдут за границей, в одном из городов Европы.
Напомним, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова оформили развод в конце декабря 2016 года. Вскоре у футболиста начался роман с моделью Анастасией Костенко. В итоге влюблённые поженились, и в скором времени ожидают прибавления в семействе.
Фото: ВКонтакте.