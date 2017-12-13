Ольга Бузова выпустит новый клип 14 февраля

Недавно в Петербурге прошло шоу всероссийского масштаба - BIG LOVE SHOW. Мероприятие посетила популярная российская певица - Ольга Бузова. Журналистам PiterTV удалось пообщаться лично со звездой и узнать о творческих планах.

Ольга поделилась, что совсем скоро, в День Всех Влюбленных она выпустит новый клип. В съемках которого принял участие "самый красивый преступник планеты" - Джереми Микс. Молодой человек специально прилетал в Россию, чтобы сняться в клипе у певицы. Ольга рассказала, что "раскрыла в нем актера".

Я впервые его раскрыла как артиста, как актера. Потому что до этого его страна знала как преступника, потом как самого красивого преступника, а потом как модель. В моем клипе он выступает в качестве артиста, актера. У нас была потрясающая атмосфера на съемочной площадке. Клип уже выдет 14 февраля! Я сама с нетерпением жду! Я очень люблю говорить, но есть ситуации, когда лучше один раз посмотреть. Я считаю, это будет моя лучшая работа на сегодняшний день.

Ольга Бузова, певица







У меня все клипы крутые, но это та работа, в которую я очень много вложила. Я думала о клипе еще с прошлого года, это не за один день рожалась идея, я ее вынашивала, анализировала, думала какой сюжет, кто будет со мной сниматься, кто будет в главной роли и я поняла, что я как всегда сделала правильный выбор в сторону Джереми Микса.

Ольга Бузова, певица





Видео - PiterTV

Фото - peopletalk.ru



Вера Иптышева, Ксения Крохина