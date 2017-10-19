Ольга Бузова планирует баллотироваться в президенты

Бузова сообщила, что ей осталось ждать 4 года, чтобы предложить свою кандидатуру в президенты.

Ольга Бузова намекнула в своем Instagram, что хочет стать президентом, но пока не может себе этого позволить.

Следом за экс-ведушей шоу "Дом-2" Ксении Собчак в президенты напрашивается Ольга Бузова. Однако она заметила, что пока ей рано об этом думать. "И к последним новостям страны. Я подожду 4 года. мне пока только 31", - отметила артистка.

Пользователь Instagram высказал свое мнение на этот счет: "Собчак в президенты, а ты, Бузова, го в премьеры, тогда точно убьём нафиг страну. Понятно, что это шутки, но что-то уже вообще не смешно... Собчак умная, но не Россию она не потянет никогда, раньше за Жириновского в шутку голосовали, а теперь за неё будут. А Бузовой, даже до Собчак далеко.. так что давайте посмеёмся и поймём, что Бузова просто фанатов заинтересовывает". Однако, что имелось ввиду на самом деле известно лишь самой Бузовой.

Фото, видео: Instagram - buzova86