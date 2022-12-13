Около станции "Лемболово" нашли сильно объеденное животными тело человека

Кости погибшей обгрызли собаки.

Накануне вечером, 10 февраля, на станции "Лемболово" во Всеволожском районе обнаружили труп человека, который сильно объели животные. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Труп нашел мужчина, который гулял в лесу около станции. Он увидел двух собак, которые ели кости и мясо. Подойдя ближе, прохожий заметил и череп человека. О случившемся местный житель рассказал полицейским.

Тело принадлежит 55-летней жительнице Ленобласти, которая находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая с 6 января этого года.

Труп направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти женщины. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv