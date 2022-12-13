В Калининском районе мошенник заставил пенсионерку отдать ему 5,7 млн рублей

Пожилая женщина перевела злоумышленнику свои накопления, пытаясь спасти средства от вымышленных аферистов.

Накануне, 10 февраля, в Калининском районе правоохранители задержали злоумышленника, который обманул пожилую жительницу Петербурга. Пенсионерка отдала мошеннику более 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию 26 января. Она рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный и убедил перевести накопления на "безопасный счет", так как за деньгами пожилой женщины "охотились аферисты". Доверчивая петербурженка отправила средства злоумышленнику. Позже она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.tv