Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров на юго-западе Франции

Дома покинули жители трех коммун.

Власти Франции за последнюю ночь провели массовую эвакуацию около 3,5 тысяч человек из-за лесных пожаров, возникших на юго-западе страны. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях в экстренном ведомстве региона Новая Аквитания. Чиновники из префектуры уточнили, что свои дома покинуло население трех коммун.

Из-за пожаров в департаменте Жиронда эвакуированы 3,5 тыс. человек. пресс-служба властей региона

Местный телеканал BFM уточнил, что в ликвидации огня задействованы около 200 пожарных при поддержке спасательной авиации. Менее чем за сутки пламя ликвидировано пять тысяч гектаров соснового леса. При этом тушению мешает жара и ветер. Французские метеорологи прогнозируют температуру воздуха до 40 градусов Цельсия. При этом порывы ветра превышают десять метров в секунду.

В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны.

Фото и видео: YouTube / EU Top News