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Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров на юго-западе Франции

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Дома покинули жители трех коммун.

Власти Франции за последнюю ночь провели массовую эвакуацию около 3,5 тысяч  человек из-за лесных пожаров, возникших на юго-западе страны. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях в экстренном ведомстве региона Новая Аквитания. Чиновники из префектуры уточнили, что свои дома покинуло население трех коммун.

Из-за пожаров в департаменте Жиронда эвакуированы 3,5 тыс. человек.

пресс-служба властей региона

Местный телеканал BFM уточнил, что в ликвидации огня задействованы около 200 пожарных при поддержке спасательной авиации. Менее чем за сутки пламя ликвидировано пять тысяч гектаров соснового леса. При этом тушению мешает жара и ветер. Французские метеорологи прогнозируют температуру воздуха до 40 градусов Цельсия. При этом порывы ветра превышают десять метров в секунду. 

В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны.

Фото и видео: YouTube / EU Top News

Теги: гу мчс, жиронда, лесные пожары, новая аквитания, франция, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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