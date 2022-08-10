Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из-за лесных пожаров на юго-западе Франции

Власти Франции за последнюю ночь провели массовую эвакуацию около 3,5 тысяч человек из-за лесных пожаров, возникших на юго-западе страны. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях в экстренном ведомстве региона Новая Аквитания. Чиновники из префектуры уточнили, что свои дома покинуло население трех коммун.
Из-за пожаров в департаменте Жиронда эвакуированы 3,5 тыс. человек.
пресс-служба властей региона
Местный телеканал BFM уточнил, что в ликвидации огня задействованы около 200 пожарных при поддержке спасательной авиации. Менее чем за сутки пламя ликвидировано пять тысяч гектаров соснового леса. При этом тушению мешает жара и ветер. Французские метеорологи прогнозируют температуру воздуха до 40 градусов Цельсия. При этом порывы ветра превышают десять метров в секунду.
В Екатеринбурге произошел пожар на территории промзоны.
Фото и видео: YouTube / EU Top News
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