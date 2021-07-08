Около 100 тыс. жителей Орла остались без воды из-за прорыва магистрального трубопровода

Андрей Клычков рассказал о работах по восстановлению водоснабжения местному населению.

Около 100 тысяч жителей Орла остались без воды из-за прорыва магистрального трубопровода. Их них почти 17 тысяч - это дети. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков. Чиновник написал об этом в собственном аккаунте в Instagram. В зоне отключения водоснабжения оказались почти тысяча домов и 58 объектов социальной инфраструктуры.

Произошел порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на глубине залегания до 3 м. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. Андрей Клычков, губернатор Орловской области

Аварийные бригады занимаются ликвидацией коммунальной аварии. Специалисты ждали, когда сойдет вода. По предварительным сведениям, отключилась электроэнергия на узле водозабора. Из-за этого был зафиксирован гидравлический удар, который и привел к прорыву конструкции трубы. За ночь работники коммунальных служб провели земляные работы, вскрыли повреждение и определили участок под замену. На восстановление водоснабжения могут уйти сутки.

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Фото и видео: Instagram/klychkov_andrey