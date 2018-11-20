В Петербурге появился бесплатный каток площадью 4300 квадратных метров

Ледовое поле появилось на территории "Морского фасада".

На территории пассажирского порта "Морской фасад" открыли бесплатный каток площадью 4300 квадратных метров. Об этом пишут городские СМИ.

Посетить ледяное поле может каждый желающий. Для посетителей организован прокат коньков и оборудования. Само пребывание на катке бесплатное. Работает он по расписанию: вторник-пятница с 17:00 до 21:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 22:00.

Уточняется, что на территории катка есть полноценная хоккейная коробка. Поэтому здесь будут рады и тем, кто любит погонять шайбу. Поле подойдет для проведения дружеского чемпионата.

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Фото: pixabay.com