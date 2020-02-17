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Огромные лужи заблокировали движение в Мурино

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По словам местных жителей, из-за небольшого наводнения к месту назначения не может добраться даже карета скорой помощи.

В понедельник, 17 февраля, жители Мурино сообщили о небольшом наводнении, которое заблокировало движение в городе. Мобильный корреспондент Piter.TV  прислал видео с места событий.

По словам местных жителей, из-за небольшого наводнения к месту назначения не может добраться даже карета скорой помощи.

"На улицу нет возможности выйти. К соседям скорая не доехала. Ко мне курьер, позвонил и говорит мне вода под капот заливается, извините не доеду",

—сообщают местные жители.

На кадрах видно, что автомобили во дворах утонули в грязной дождевой воде. Местные жители передвигаются по улице исключительно в резиновых сапогах. 

Ранее мы сообщали о том, что жители Мурино с пакетами на ногах переходят подтопленный двор.

Видео:Piter.TV

Теги: мурино, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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