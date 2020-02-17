Огромные лужи заблокировали движение в Мурино

В понедельник, 17 февраля, жители Мурино сообщили о небольшом наводнении, которое заблокировало движение в городе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
По словам местных жителей, из-за небольшого наводнения к месту назначения не может добраться даже карета скорой помощи.
"На улицу нет возможности выйти. К соседям скорая не доехала. Ко мне курьер, позвонил и говорит мне вода под капот заливается, извините не доеду",
—сообщают местные жители.
На кадрах видно, что автомобили во дворах утонули в грязной дождевой воде. Местные жители передвигаются по улице исключительно в резиновых сапогах.
Ранее мы сообщали о том, что жители Мурино с пакетами на ногах переходят подтопленный двор.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )