Огромные лужи заблокировали движение в Мурино

По словам местных жителей, из-за небольшого наводнения к месту назначения не может добраться даже карета скорой помощи.

В понедельник, 17 февраля, жители Мурино сообщили о небольшом наводнении, которое заблокировало движение в городе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам местных жителей, из-за небольшого наводнения к месту назначения не может добраться даже карета скорой помощи.

"На улицу нет возможности выйти. К соседям скорая не доехала. Ко мне курьер, позвонил и говорит мне вода под капот заливается, извините не доеду", —сообщают местные жители.

На кадрах видно, что автомобили во дворах утонули в грязной дождевой воде. Местные жители передвигаются по улице исключительно в резиновых сапогах.

Ранее мы сообщали о том, что жители Мурино с пакетами на ногах переходят подтопленный двор.

Видео:Piter.TV