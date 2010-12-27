На Петроградской стороне перекроют движение транспорта из-за съемок фильма

Запретят проезд и парковку сразу по нескольким адресам.

Съемки художественного фильма "Sardar Udham" в очередной раз ограничат движение транспорта. На этот раз запрет проезда и парковки ожидается на нескольких участках Петроградской стороны, предупреждает пресс-служба КРТИ.

В субботу, 30 ноября, с 08.00 до 22.00 прекратится движение по улице Котовского от пятого дома до улицы Чапаева, по улице Чапаева от улицы Котовского до Куйбышева и по Большой Посадской о дома №24 до улицы Котовского. В это же время введут двустороннее движение по Большой Посадской и Малой Посадской до Певческого переулка.

В те же временные промежутки, но 1 декабря, не получится воспользоваться нечетной стороной набережной канала Грибоедова от Казначейской улицы до Сенного моста, а также Кокушкиным мостом и Столярным переулком от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы. А 7 декабря с 06.00 до 23.00 будет не проехать по Курляндской улице от улицы Степана Разина до дома №45.

Отмечается, что остановка транспорта будет запрещена по тем же адресам с 8 утра до 10 вечера 30 ноября и 1 декабря. Чуть дольше, с 6 утра до 11 вечера, 7 декабря нельзя останавливать машины по Курляндской улице.

Движение по улице Егорова в Петербурге ограничат до конца апреля 2020 года.

Фото: пресс-служба КРТИ