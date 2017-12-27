В Петербурге горят Ростральные колонны в память о снятии блокады

В Санкт-Петербурге утром 27 января зажгли Ростральные колонны.

В Санкт-Петербурге, сегодня, в день снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Пресс-служба "Петербурггаза" сообщает, в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в 10.00 зажгли огни на Ростральных колоннах. Уточняется, что факелы будут гореть до 13.00, позже их отключат. А снова увидеть зажженные факелы удастся с 19.00, оставив до 22.00.