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В Петербурге горят Ростральные колонны в память о снятии блокады
Сегодня, 12:59
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Shdaria
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В Петербурге горят Ростральные колонны в память о снятии блокады

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В Санкт-Петербурге утром 27 января зажгли Ростральные колонны.

В Санкт-Петербурге, сегодня, в день снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.
 
 
Пресс-служба "Петербурггаза" сообщает, в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в 10.00 зажгли огни на Ростральных колоннах. Уточняется, что факелы будут гореть до 13.00, позже их отключат. А снова увидеть зажженные факелы удастся с 19.00, оставив до 22.00.
 
 
Отметим, что факелы Ростральных колонн зажигают по особо значимым датам.
 
 
Фото: Instagram - o_n_kos, nata_uno, "ВК" - "Бесплатный Питер"
 
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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