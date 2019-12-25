Официанты бара на Фонтанке ограбили туриста из Аргентины

Мужчине принесли счёт на сумму 80 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 марта в полицию обратился турист из Аргентины.

Он сообщил, что пришёл в музыкальный бар "Ф-40" на наб. реки Фонтанки, д. 40, где распивал спиртные напитки.

Спустя несколько часов ему принесли счёт на сумму 82 390 рублей. Возмутившись, турист оплатил 7500 рублей, после чего два сотрудника бара поехали с ним в квартиру.

Там он достал 75 000 тысяч рублей, и в этот момент один из сотрудников бара выхватил деньги из рук и брызнул ему в лицо из баллончика. Турист с трудом вытолкал их из квартиры и закрыл за собой дверь.

Полиция задержала преступников. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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Фото: Pixabay