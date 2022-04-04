Офицер ОМОНа рассказал об обезвреживании бомбы на "Площади Восстания" в 2017 году

О том, что произошел взрыв на "синей" линии метро, росгвардейцы узнали тогда, когда открыли бесхозную сумку.

ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти опубликовало рассказ дежурного группой инженерно-технического отдела ОМОН о событиях 3 апреля 2017 года в метро Северной столицы.В эту дату в петербургской подземке произошел теракт.

Специалисты ОМОН смогли обезвредить взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания". По словам майора полиции Максима К., ничто не предвещало беды, 3 апреля начиналось обычное дежурство. Когда росгвардейцы выезжали на станцию, они не знали, что на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" уже произошел взрыв.

Сотрудник метрополитена сообщил Максиму о случившемся. Как раз в этот момент сотрудники ОМОН "Бастион" вскрыли бесхозную сумку.

Я вскрыл ее и увидел обломок огнетушителя вместе с детонатором и понял, что это, скорее всего, точно такое же самодельное взрывное устройство. Оно могло сдетонировать.

Так как на станции находилось много людей, нужно было обезвредить устройство как можно скорее. После этого силовики отправились на место взрыва на станцию "Технологический институт". Напомним, при теракте погибли 15 человек.

Видео: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО