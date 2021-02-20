Один человек погиб, еще один - пострадал.

Одномоторный самолет упал на грузовой автомобиль в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили американские журналисты с телеканала ABC со ссылкой на местные спасательные службы. По данным СМИ, инцидент зафиксирован в порту штата Калифорния в пятницу 19 февраля. В результате падения воздушного судна жертвой стал один человек. Речь идет о пилоте.

В момент крушения самолета в транспортном средстве на земле также находился один человек. Он серьезно пострадал. Сейчас пациент в тяжелом состоянии госпитализирован.

Эксперты устанавливают причину произошедшего. Порт Лос-Анджелеса продолжает работу по обычному режиму.

Опубликовано видео перехвата американского БПЛА MQ-9 Reaper российским истребителем Су-30.

Видео: YT / ABC7