Одной ногой в Госдуме: ВЦИОМ прогнозирует "Новым людям" прохождение в парламент

Канал Piter.TV изучил актуальную статистику по предвыборной социологии.

По итогам выборов 2021 года в Госдуме может появиться пятая партия. Как показали соцопросы, "Новые люди" имеют высокие шансы преодолеть электоральный барьер. Другие непарламентские партии с большой вероятностью проиграют в гонке за необходимое количество голосов.

Результаты исследования о шансах непарламентских партий на прохождение в Госдуму на предстоящих выборах представил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера – "Новые люди". Чуть-чуть отстаёт "Партия пенсионеров". "Яблоко" точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров

"Новые люди" могут получить около 5% голосов (диапазон от 3,9 до 6,1%), "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – около 4,9% (диапазон от 3,8 до 5,9%), "Яблоко" – около 3,3% (диапазон от 2,5 до 4,2%).

При этом, как показывают результаты опросов, узнаваемость партии "Новые люди" с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% "без подсказки". Известность "с подсказкой", когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%. У других партий динамика хуже, отмечает ВЦИОМ.

Поддержка партии в разных регионах доходит до 8,7%. В Петербурге "Новые люди" выдвинули кандидатов по всем думским округам. Также партия впервые поборется за места в Заксобрании Северной столицы: по результатам подписной кампании "Новые люди" смогли зарегистрировать не только список, но и претендентов по большинству одномандатных округов.

Мы хотим создать более комфортные условия для жизни, потому что и правда верим в то, что люди важнее. "Новые люди" уже сегодня показывают пример открытого, инициативного, деятельного и прогрессивного сообщества. Такой же мы сделаем политику. Мы выступаем за открытый диалог людей и власти. Наши депутаты не будут прятаться от проблем в дорогих машинах и за закрытыми дверьми кабинетов представитель "Новых людей" из Петербурга, основатель благотворительного фонда Екатерина Машкова

Политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что выборы в Госдуму 2021 года дают России "исторический шанс".

Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого "Новым людям" нужно мобилизовать максимальное число сторонников, которые придут на выборы, – прокомментировал Гращенков результаты исследования ВЦИОМ.

Выборы в Госдуму пройдут с 17-го по 19 сентября. В них участвуют кандидаты от "Единой России", "Новых людей", КПРФ, ЛДПР, "Яблока", "Партии Роста", "Справедливой России—Патриоты—За Правду" и других партий.

Фото: "Новые люди"