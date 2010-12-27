Подозреваемого в похищении человека полицейского перевели под домашний арест

Василеостровский районный суд перевел из СИЗО под домашний арест Антона Боева, одного из подозреваемых в похищении человека.

В понедельник, 11 декабря, Василеостровский районный суд рассматривал продление мер пресечения для полицейских, подозреваемых в похищении человека. Одного их них – Антона Боева – по запросу следователя перевели на домашний арест из СИЗО. Он будет ограничен в свободе до 13 февраля следующего года.

А вот двух его коллег оставили под стражей. Владимир Груздев и Николай Лавров просидят в изоляторе также до 13 февраля.

Еще в конце октября правоохранители провела обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых. Следствие полагает, что мужчины похитили петербуржца и требовали с него 300 тысяч рублей за свободу. Отпустили его только после аванса в 60 тысяч.