Одна из солисток группы SEREBRO покидает группу

29 августа вышел релиз песни группы SEREBRO под названием "В космосе", продюсер прокомментировал что это песня посвящена Полине, которая решила покинуть группу.

На своей странице в социальных сетях Полина Фаворская, выложила в пост о своем уходе из группы, где рассказывает о времени, проведенном в группе. Со слов певицы, это было очень тяжелый этап в ее жизни. Информацию подтвердил продюсер группы Макси Фадеев, записав видео обращение к поклонникам группы.

"Я буду благодарна Вам, Максим Александрович, еще тысячи жизней вперёд, за то, что вы подарили мне такую возможность! И научили верить в волшебство. Я люблю вас так сильно, что размер вселенной не позволяет оценить! Спасибо вам", - прокомментировала Полина, видео выложенное Фадеевы об уходе певице.

Также со слов продюсера, он ждет певицу обратно в популярный музыкальный коллектив.

Фото: Instogram/polina_serebroofficial