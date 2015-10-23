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Одна из солисток группы SEREBRO покидает группу
Сегодня, 14:29
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polinakravchenko
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Одна из солисток группы SEREBRO покидает группу

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29 августа вышел релиз песни группы SEREBRO под названием "В космосе", продюсер прокомментировал что это песня посвящена Полине, которая решила покинуть группу.

На своей странице в социальных сетях Полина Фаворская, выложила в пост о своем уходе из группы, где рассказывает о времени, проведенном в группе. Со слов певицы, это было очень тяжелый этап в ее жизни. Информацию подтвердил продюсер группы Макси Фадеев, записав видео обращение к поклонникам группы.

"Я буду благодарна Вам, Максим Александрович, еще тысячи жизней вперёд, за то, что вы подарили мне такую возможность! И научили верить в волшебство. Я люблю вас так сильно, что размер вселенной не позволяет оценить! Спасибо вам", - прокомментировала Полина, видео выложенное Фадеевы об уходе певице.

Также со слов продюсера, он ждет певицу обратно в популярный музыкальный коллектив.

Фото: Instogram/polina_serebroofficial 

Теги: группа серебро , макс фадеев
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса Музыка

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