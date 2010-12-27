На Площади Конституции заметили кусающуюся лошадь

Петербуржцы предполагают, что животное уже несколько дней гуляет по городу.

Петербуржцы заметили на площади Конституции одинокую лошадь. По словам свидетелей, животное кусала всех, кто нему приближался и, вероятно замерзла.

Некоторые пользователи предположили, что эта та же лошадь, которая недавно попыталась проехать на троллейбусе на Ленинском проспекте. После неудачной попытки покататься на общественном транспорте животное развернулось и отправилось щипать траву. После ушло в неизвестном направлении.

Еще более необычную сцену в тот же день увидели жители Новосибирска. Там девушка "обскакала" пробку верхом на верблюде.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"