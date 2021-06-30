Один подрядчик сможет проводить весь комплекс работ при строительстве соцобъекта

Это позволит не тратить месяцы на проведение госзакупок.

Владимир Путин одобрил поправки в законодательство о закупках, которые позволят заказчикам заключать контракты на строительство важных социальных объектов "под ключ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Таким образом, одна компания сможет проводить весь комплекс работ, который включает в себя проектирование, строительство и оснащение оборудованием. Она также будет отвечать за качество проведения работ и сроки. Ожидается, что при таком подходе сократится 3-4 месяца, которые могли уйти на процесс проведения закупок.

Изменения окажут положительное влияние на сроки строительства, траты бюджетных средств. Кроме того, можно будет вносить поправки в контракты при необходимости.

Фото: Piter.tv