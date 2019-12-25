Один подрядчик проведет ремонт дорог на севере Петербурга за 3 млрд рублей

Работы пройдут по 23 адресам.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключила контракт с подрядчиком на масштабный ремонт дорог в Петербурга. Стоимость работ составит почти 3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Контракт с АО "ВАД" заключен на 2021-2022 года. В зону работ вошли 23 адреса в разных районах города, большинство из них пройдет на севере. В список объектов попали проспект Энгельса от Парнасского путепровода до КАД, 2-ой Муринский проспект, Полюстровский проспект от Пискаревского проспекта до 1-го Муринского проспекта, Пискаревский проспект от Свердловской набережной до Муринской дороги, проспект Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта и другие.

Ранее в Петербурге определили подрядчика на ремонт дорог на юге города. Им стало ООО "СК"Орион Плюс". Как выяснилось раньше, других претендентов на работы и не было.

Фото: Piter.TV