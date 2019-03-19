Четвертый корпус ИТМО откроют только в апреле

После обрушения второго корпуса с 19 марта занятия начались только в корпусах №1 и 3.

Корпус №4 университета ИТМО, который располагается на улице Ломоносова, 9, откроется только в апреле после организации безопасного прохода в здание. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В корпусах №1 и 3 уже со вторника, 19 марта начались занятия. Обрушение в корпусе №2 не повлияло на несущие элементы и фундаменты других зданий.

Обрушение в корпусе на Ломоносова, 9 произошло 16 февраля. В этот момент там проходили занятия, однако, в тот день никто не пострадал.

Ранее КГИОП подал в суд на ИТМО за разрушенный корпус.

Видео:Piter.TV