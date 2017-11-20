Очевидец снял загадочное видео, как НЛО "затирал" облако

В сети появилось необычное видео с "работой" НЛО по зачистке следов своего пребывания.

В интернете на днях опубликовали видео от очевидца необычного поведения НЛО.

На опубликованных кадрах светящийся круглый объект подлетает к облаку и замирает посреди него. Облако вокруг объекта начинает рассеиваться. После того, как небо вокруг шара полностью очистилось, НЛО быстро удалился. Сторонники теории заговора уверены, что таким образом НЛО затирал следы своего пребывания на Земле.

Скептики же считают, что этот объект имеет земное происхождение, но не знают, что это может быть. Ученые по данному видео не дают никаких комментариев.

Видео: YouTube/uspectSky