  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:35
1215
lesjasap
Код вставки плеера

Камера вездехода Perseverance NASA запечатлела странные объекты на Марсе

0 0

Уфологи нашли на красной планете "металлические конструкции".

Камера вездехода Perseverance NASA запечатлела странные объекты на Марсе. Ровер продолжает направлять на Землю фотографии и видеозаписи пейзажей с поверхности красной планеты. Эксперты напомнили, что аппаратура марсохода имеет достаточно большое разрешение для того, чтобы ученые могли тщательно разглядеть объекты на снимках, а также их детали.

На одном из отправленных на Землю снимков виртуальные уфологи заметили "металлические структуры искусственного происхождения". Верящие в теорию заговора специалисты утверждают, что американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства не случайно направило Perseverance именно в этот район Марса. Они добавили, что ровер должен изучить аномалию, ранее обнаруженную учеными на кадрах с орбиты Земли.

Если внимательно взглянуть на фотографии, сделанные новым марсоходом NASA, то можно заметить кое-что очень и очень странное. Откуда на Марсе металлические конструкции? Можно предположить, что это результат деятельности инопланетных цивилизаций, представители которых побывали на Красной планете задолго до нас.

заявление уфологов

O₂ исчезнет из атмосферы Земли через 1 миллиард лет из-за активности Солнца.

Фото и видео: YouTube/BEHIND THE SCENES
 

Теги: nasa, perseverance, марс, теория заговора, уфологи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:55

С чего вы решили ,что это металл ? )))  Сделайте снимки с нескольких метров и с разных ракурсов ,тогда и можно обсуждать разумное происхождение этого нечто .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:03

да,а то вдруг металлисты отправяться на Марс за металлоломом))

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии