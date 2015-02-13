Уфологи нашли на красной планете "металлические конструкции".

Камера вездехода Perseverance NASA запечатлела странные объекты на Марсе. Ровер продолжает направлять на Землю фотографии и видеозаписи пейзажей с поверхности красной планеты. Эксперты напомнили, что аппаратура марсохода имеет достаточно большое разрешение для того, чтобы ученые могли тщательно разглядеть объекты на снимках, а также их детали.

На одном из отправленных на Землю снимков виртуальные уфологи заметили "металлические структуры искусственного происхождения". Верящие в теорию заговора специалисты утверждают, что американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства не случайно направило Perseverance именно в этот район Марса. Они добавили, что ровер должен изучить аномалию, ранее обнаруженную учеными на кадрах с орбиты Земли.

Если внимательно взглянуть на фотографии, сделанные новым марсоходом NASA, то можно заметить кое-что очень и очень странное. Откуда на Марсе металлические конструкции? Можно предположить, что это результат деятельности инопланетных цивилизаций, представители которых побывали на Красной планете задолго до нас. заявление уфологов

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Фото и видео: YouTube/BEHIND THE SCENES

