В Купчино зарезали доставщика еды из Delivery Club

Пострадавший умер до приезда врачей.

В ночь на 10 марта в Купчино произошло убийство. По словам очевидцев, неизвестные зарезали доставщика еды из Delivery Club. В сети появилась фотография с места происшествия.

Раненого курьера нашли у торгового центра "Континент" на Звездной. Петербуржцы попытались оказать молодому человеку первую помощь, однако он умер до приезда скорой. Прибывшие на место убийства врачи около полутора часов дожидались полицейских, чтобы транспортировать тело.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Горожане предполагают, что курьера могли убить грабители.

Ранее мы писали, что на Космонавтов петербуржец сбросил белоруса с 10-го этажа.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург