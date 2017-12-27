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Очевидцы сообщают о крупной пробке на Московском шоссе
Сегодня, 21:56
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Butenko
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Очевидцы сообщают о крупной пробке на Московском шоссе

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Московское шоссе встало из-за крупного ДТП. По словам очевидцев, пробка растянулась от Ям-Ижоры до Славянки.

На Московском шоссе произошло крупное ДТП с участием 4 автомобилей. Авария стала одной из причин крупной пробки, растянувшейся в сторону города. В социальных сетях автолюбители пишут, что затор продолжается от поворота на Ям-Ижору до микрорайона Славянка. В Сети уже появились первые фотографии ДТП, вызвавшего эту пробку. На них видны поврежденные автомобили, загородившие две левые полосы.

Отметим, что по состоянию на 22.00 сервис "Яндекс.Пробки" никаких заторов в этом районе уже не показывает. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: московское шоссе , новости спб , пробка ям ижоры , пробки спб
Категории: ДТП

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